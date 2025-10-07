Huelva Riega alerta de pérdidas y exige avanzar en las obras hidráulicas clave

Las comunidades de regantes agrupadas en Huelva Riega han hecho balance del año hidrológico que finalizó el pasado 30 de septiembre, señalando un repunte de las precipitaciones respecto a 2023/24, aunque con déficit frente a la media histórica y un aumento de las pérdidas del sistema del 36 % entre abril y septiembre.

El Sistema Huelva acumuló un total de 626 hectómetros cúbicos procedentes de las lluvias, pero ya ha cruzado el umbral de ‘sequía moderada’, lo que podría derivar en restricciones si no se incrementan las aportaciones en los próximos meses.

Huelva Riega ha reclamado la finalización de obras clave para garantizar el almacenamiento y transporte de agua, como el bombeo de Bocachanza II, el túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea y la toma del Andévalo, así como la transferencia de competencias al Gobierno andaluz según el RD 1560/2005.

El organismo advierte que, mientras estas infraestructuras no estén operativas, es imprescindible optimizar las existentes y mantener la presión sobre las administraciones para asegurar la disponibilidad de agua y la viabilidad del sistema.