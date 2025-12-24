Huelva, referente andaluz en alimentos de excelencia con denominaciones de calidad reconocidas
El jamón de Jabugo, los vinos y vinagres del Condado y el Garbanzo de Escacena sitúan a la provincia en el mapa de la excelencia agroalimentaria
La provincia de Huelva ocupa un lugar destacado dentro de Andalucía como territorio productor de alimentos de excelencia amparados por denominaciones de calidad reconocidas a nivel nacional y europeo. Productos emblemáticos como el jamón de Jabugo, los vinos y vinagres del Condado de Huelva o el Garbanzo de Escacena convierten al sector agroalimentario onubense en un pilar fundamental de la economía y la identidad del territorio.
Andalucía cuenta en total con 70 denominaciones de calidad, de las cuales varias tienen su origen en la provincia onubense. En estas fechas navideñas, el jamón y las paletas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) ‘Jabugo’ se consolidan como uno de los productos estrella en las mesas, mientras que los vinos del Condado de Huelva y el singular Vino Naranja del Condado aportan un sello diferenciador a los brindis y celebraciones.
Huelva también destaca por su tradición vinícola y vinagrera, con las Denominaciones de Origen ‘Condado de Huelva’ y ‘Vinagre del Condado de Huelva’, reconocidas por la Unión Europea, que reflejan la calidad y singularidad de los productos elaborados en la provincia. A ello se suma la Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Garbanzo de Escacena’, una legumbre de gran valor gastronómico y nutricional, cultivada en la comarca del Campo de Tejada y cada vez más presente en la cocina tradicional y moderna.
Desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se impulsa la promoción de estos alimentos mediante ayudas a los Consejos Reguladores y líneas de subvención destinadas a fomentar su consumo y posicionamiento en los mercados. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027, con un presupuesto de 3,5 millones de euros para acciones promocionales conjuntas.
La apuesta por los productos con calidad diferenciada permite reforzar la competitividad del sector agroalimentario onubense, generar empleo y fijar población en el medio rural, al tiempo que se preservan tradiciones agrícolas y ganaderas con siglos de historia.
De este modo, Huelva se consolida como uno de los grandes referentes andaluces en alimentos de calidad, contribuyendo de manera decisiva a que Andalucía sea reconocida como una tierra de excelencia gastronómica dentro y fuera de nuestras fronteras.