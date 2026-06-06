Huelva se queda sin cubrir el 93% de las plazas de médicos de familia y el 100% de Pediatría ofertadas por el SAS

Huelva vuelve a situarse entre las provincias andaluzas con mayores dificultades para atraer profesionales sanitarios. Los datos del acto único autonómico organizado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para residentes que finalizaron este año su formación reflejan que el 93,02% de las plazas ofertadas de Medicina de Familia en la provincia han quedado sin cubrir, mientras que en Pediatría de Atención Primaria no se ocupó ninguna de las vacantes disponibles.

Según la oferta publicada por el SAS, Huelva disponía de 129 plazas para médicos de familia. Sin embargo, el porcentaje de vacantes sin adjudicar alcanzó el 93,02%, uno de los más elevados de Andalucía y solo por detrás de Granada, donde quedó sin cubrir el 100% de las plazas ofertadas en esta especialidad.

La situación resulta aún más preocupante en Pediatría de Atención Primaria. De las 35 plazas ofertadas en la provincia de Huelva, ninguna fue adjudicada durante el proceso, lo que supone un 100% de vacantes sin cubrir. El mismo porcentaje se registró en otras provincias andaluzas como Cádiz, Granada, Jaén y Málaga.

El acto único autonómico celebrado por el SAS los días 28 y 29 de mayo en Sevilla incluía más de 1.650 plazas dirigidas a residentes que finalizan su formación sanitaria especializada. La oferta contemplaba 1.644 puestos para facultativos especialistas y 10 para enfermería especializada, con el objetivo de facilitar la incorporación inmediata de nuevos profesionales al sistema sanitario andaluz.

Entre las especialidades con mayor número de vacantes figuraban precisamente Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria. De hecho, la convocatoria incluía más de 1.000 plazas para médicos de familia y unas 250 para pediatras de Atención Primaria en toda Andalucía.

Los datos conocidos ahora vuelven a poner sobre la mesa las dificultades que afronta Huelva para captar y retener profesionales sanitarios, especialmente en Atención Primaria, un problema que desde hace años denuncian organizaciones profesionales, sindicatos y colectivos ciudadanos.

La falta de cobertura de plazas se produce además en vísperas del verano, un periodo en el que tradicionalmente aumentan las necesidades asistenciales tanto en la costa como en numerosos municipios de la provincia debido al incremento de población.

Aunque el SAS defiende que este procedimiento permite incorporar especialistas de forma rápida y ordenada allí donde existen necesidades asistenciales, los resultados en Huelva evidencian que la provincia continúa teniendo serias dificultades para resultar atractiva a los nuevos facultativos que terminan su formación.