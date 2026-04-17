Huelva recibe cerca de 676.000 euros en ayudas a armadores por los temporales

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado la primera resolución de ayudas destinadas a armadores afectados por las borrascas registradas a comienzos de año, con una inversión total de 1,45 millones de euros para 299 beneficiarios en Andalucía.

En este reparto, la provincia de Huelva se sitúa como la principal beneficiaria, con un total de 675.975 euros destinados a 120 armadores, propietarios de 131 buques pesqueros. Esta cuantía representa cerca de la mitad de las ayudas concedidas en esta primera fase.

Por detrás se sitúan las provincias de Cádiz, con 541.515 euros para 110 armadores, y Málaga, con 240.938 euros dirigidos a 69 profesionales del sector.

Estas ayudas tienen como objetivo compensar la pérdida de ingresos sufrida por los armadores debido a la imposibilidad de faenar durante los temporales que afectaron al litoral andaluz entre los meses de enero y febrero.

El Ministerio ha indicado que esta primera resolución cubre el 54% del total previsto, que asciende a 2,7 millones de euros, por lo que en los próximos días se publicarán nuevas resoluciones para completar el reparto entre el resto de beneficiarios.

El sector pesquero onubense, uno de los pilares económicos de la provincia, recibe así un respaldo destacado en un contexto marcado por las dificultades derivadas de las condiciones meteorológicas adversas, que han afectado de forma directa a la actividad en los puertos y caladeros.