Huelva guarda silencio por la tragedia de Adamuz y anuncia un hermanamiento con la localidad cordobesa como gesto de unión y solidaridad

La ciudad de Huelva ha rendido este viernes un emotivo homenaje a las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en un acto institucional marcado por el respeto y el recogimiento. La declaración institucional tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

El acto estuvo conducido por el concejal de Presidencia, Alfonso Castro, quien abrió la sesión señalando que se trataba de “un emotivo homenaje a las personas que perdieron la vida, a sus familiares, a los heridos y a toda la sociedad onubense”, profundamente golpeada por la tragedia.

Durante la lectura de la declaración institucional, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, trasladó el pésame de toda la ciudad y anunció como principal novedad el inicio de los trámites para el hermanamiento entre Huelva y Adamuz, un gesto simbólico destinado a reforzar los lazos de unión y gratitud entre ambos pueblos. “Huelva llora a sus hijos e hijas y siente el dolor de sus familias. En situaciones así, las distancias desaparecen y los pueblos se sienten más unidos que nunca por un mismo sentimiento de humanidad, apoyo y consuelo”, expresó.

Además, la alcaldesa confirmó que se iniciarán los trámites para realizar un hermanamiento entre Adamuz y Huelva "para que su ejemplo en estos días duros nos inspire siempre".

Declaración institucional tras el accidente de Adamuz.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tomó la palabra para subrayar la especial dureza con la que la tragedia ha golpeado a la provincia. “Huelva se ha llevado la peor parte. Más de la mitad de las personas fallecidas, 27 de las 45, eran de la provincia”, afirmó, trasladando en nombre de toda Andalucía “el más profundo dolor y la absoluta consternación” por lo ocurrido.

Moreno señaló que este es “el momento de llorar”, destacando que el dolor compartido es también una forma de amar y de mantener viva la memoria de quienes ya no están.

El presidente andaluz quiso poner en valor la respuesta solidaria desplegada desde el primer momento, con una mención especial al pueblo de Adamuz, a cuyos vecinos calificó de ejemplo de generosidad y humanidad. También elogió la labor de voluntarios, servicios de emergencia, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad y donantes de sangre.

El acto concluyó con un mensaje de acompañamiento a las personas heridas, tanto a las que permanecen hospitalizadas como a aquellas que, aun sin lesiones físicas, arrastran una huella emocional profunda. Un homenaje que evidenció la unidad institucional y social de Huelva frente a una de las tragedias más dolorosas de su historia.