Huelva disfrutará de un puente de octubre con tiempo estable y temperaturas suaves

El puente del Pilar traerá a Huelva un respiro meteorológico perfecto para disfrutar al aire libre. Según las previsiones, entre el sábado 11 y el lunes 13 de octubre la provincia vivirá jornadas marcadas por la estabilidad, sin precipitaciones y con temperaturas muy agradables, propias de un otoño que aún mantiene tintes veraniegos.

El sábado comenzará con un ambiente templado y cielos prácticamente despejados en toda la franja costera. Las máximas se situarán en torno a los 25 °C, mientras que las mínimas no bajarán de los 17 °C, favoreciendo un día ideal para quienes planeen escapadas o actividades al aire libre.

El domingo 12, Día del Pilar, mantendrá la misma tónica, aunque con intervalos de nubes altas que no impedirán disfrutar del sol durante buena parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, sin cambios significativos respecto al día anterior.

El lunes 13, jornada festiva en muchos municipios, cerrará el puente con condiciones similares: cielos despejados, viento flojo de componente este y un ambiente agradable que animará a prolongar los planes fuera de casa.

En definitiva, el tiempo acompañará durante todo el fin de semana largo, ofreciendo a los onubenses y visitantes un puente de octubre tranquilo, luminoso y con temperaturas suaves, perfectas para pasear por la costa o disfrutar de las fiestas locales sin paraguas a la vista.