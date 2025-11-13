La provincia de Huelva contará con 39 puntos de vacunación sin cita cada miércoles para la gripe y la covid

La Junta de Andalucía ha habilitado 39 puntos de vacunación sin cita en la provincia de Huelva, donde cada miércoles se administrarán dosis frente a la gripe y la covid a las personas pertenecientes a los grupos diana de la campaña.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que esta medida busca facilitar el acceso a la vacuna a toda la población, especialmente a los colectivos más vulnerables, y ha recordado que en algunos de estos centros se atenderá también en horario de tarde, con el fin de ampliar las posibilidades de asistencia.

En Huelva, la campaña de vacunación avanza con 66.554 personas ya inmunizadas frente a la gripe, lo que representa un 63,8% de la población diana, y 28.882 frente a la covid, alcanzando un 59,8% de cobertura.

La vacunación sin cita se realizará todos los miércoles hasta el final de la campaña en los centros designados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde también podrán vacunarse los convivientes de mayores de 60 años, menores de 5 años, embarazadas y personas con patologías crónicas.

Sanz ha insistido en que “la vacuna es la mejor forma de protegernos de las enfermedades víricas propias del invierno”, y ha animado a los onubenses que aún no lo han hecho a acercarse a su centro de referencia.

El listado completo de puntos de vacunación sin cita en la provincia de Huelva, con sus horarios y ubicaciones, puede consultarse en la web del Servicio Andaluz de Salud:

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/vacunas/vacunacion-gripe-y-covid-19/puntos-de-vacunacion-sin-cita