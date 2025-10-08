Huelva celebra el Día de la Policía Nacional con un emotivo acto en honor a los Santos Ángeles Custodios
La jornada, presidida por la subdelegada del Gobierno y el comisario provincial, reconoce la labor de los agentes y su compromiso con la seguridad ciudadana
La Policía Nacional ha celebrado esta mañana en Huelva el Día de su Patrón, los Santos Ángeles Custodios, con una jornada institucional que ha reunido a autoridades civiles y militares, representantes de cuerpos policiales españoles y portugueses, y miembros de la sociedad onubense.
El programa ha comenzado a las 09:00 horas con una misa oficial en la Catedral de La Merced, presidida por el obispo de Huelva, en recuerdo de los agentes fallecidos en acto de servicio. Posteriormente, a las 11:00 horas, se ha desarrollado el acto central en el auditorio de Las Cocheras del Puerto, donde se han entregado distinciones y reconocimientos a distintos efectivos por su labor destacada en el desempeño de sus funciones.
El evento ha estado copresidido por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico Cabrera, y el comisario provincial, Quintín Méndez Vázquez, quienes han expresado su orgullo por la dedicación y el compromiso de los miembros de la Policía Nacional con la ciudadanía.
Durante la ceremonia, se ha puesto en valor la importante labor que realiza este cuerpo en materia de prevención, reducción de la criminalidad y esclarecimiento de delitos, tanto en la capital como en el resto de la provincia.
Durante la jornada se entregaron 18 Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco a policías nacionales que han destacado en sus áreas de servicio, así como 3 cruces al personal ajeno a la institución: la magistrada juez Aranzazu Patiño Rubio, el capitán de la Guardia Civil Álvaro Bergillos Cabrera y el oficial de la Policía Local Javier Muñiz González.
Asimismo, ocho diplomas de reconocimiento fueron concedidos a organismos, instituciones y empresas onubenses que colaboran de manera destacada con la Policía Nacional, incluyendo la Autoridad Portuaria, la Universidad de Huelva, el Grupo Transonuba y la Real Hermandad de Emigrantes del Rocío.
En el acto también ha intervenido el titular de la Junta de Andalucía en Huelva, quien ha felicitado a los agentes reconocidos, extendiendo su agradecimiento a “todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional por su entrega diaria, por ser garantes de la seguridad y ejemplo de servicio público”.
El homenaje ha contado con la presencia de representantes de la Autoridad Portuaria de Huelva, miembros de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Judicial portuguesa, y distintas instituciones públicas y judiciales, reforzando el mensaje de colaboración y cooperación internacional en materia de seguridad.
Con esta celebración, la Policía Nacional en Huelva ha querido rendir tributo a su patrón y reafirmar su compromiso con los valores que la definen desde hace dos siglos: lealtad, integridad y servicio a los ciudadanos.