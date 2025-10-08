Huelva celebra el Día de la Policía Nacional con un emotivo acto en honor a los Santos Ángeles Custodios

La Policía Nacional ha celebrado esta mañana en Huelva el Día de su Patrón, los Santos Ángeles Custodios, con una jornada institucional que ha reunido a autoridades civiles y militares, representantes de cuerpos policiales españoles y portugueses, y miembros de la sociedad onubense.

El programa ha comenzado a las 09:00 horas con una misa oficial en la Catedral de La Merced, presidida por el obispo de Huelva, en recuerdo de los agentes fallecidos en acto de servicio. Posteriormente, a las 11:00 horas, se ha desarrollado el acto central en el auditorio de Las Cocheras del Puerto, donde se han entregado distinciones y reconocimientos a distintos efectivos por su labor destacada en el desempeño de sus funciones.

El evento ha estado copresidido por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico Cabrera, y el comisario provincial, Quintín Méndez Vázquez, quienes han expresado su orgullo por la dedicación y el compromiso de los miembros de la Policía Nacional con la ciudadanía.

Celebración a Los Santos Ángeles Custodios.

Durante la ceremonia, se ha puesto en valor la importante labor que realiza este cuerpo en materia de prevención, reducción de la criminalidad y esclarecimiento de delitos, tanto en la capital como en el resto de la provincia.

Durante la jornada se entregaron 18 Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco a policías nacionales que han destacado en sus áreas de servicio, así como 3 cruces al personal ajeno a la institución: la magistrada juez Aranzazu Patiño Rubio, el capitán de la Guardia Civil Álvaro Bergillos Cabrera y el oficial de la Policía Local Javier Muñiz González.

Asimismo, ocho diplomas de reconocimiento fueron concedidos a organismos, instituciones y empresas onubenses que colaboran de manera destacada con la Policía Nacional, incluyendo la Autoridad Portuaria, la Universidad de Huelva, el Grupo Transonuba y la Real Hermandad de Emigrantes del Rocío.

En el acto también ha intervenido el titular de la Junta de Andalucía en Huelva, quien ha felicitado a los agentes reconocidos, extendiendo su agradecimiento a “todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional por su entrega diaria, por ser garantes de la seguridad y ejemplo de servicio público”.

El homenaje ha contado con la presencia de representantes de la Autoridad Portuaria de Huelva, miembros de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Judicial portuguesa, y distintas instituciones públicas y judiciales, reforzando el mensaje de colaboración y cooperación internacional en materia de seguridad.

Con esta celebración, la Policía Nacional en Huelva ha querido rendir tributo a su patrón y reafirmar su compromiso con los valores que la definen desde hace dos siglos: lealtad, integridad y servicio a los ciudadanos.