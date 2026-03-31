“Huelva camina por la salud” promoverá rutas saludables simultáneas en toda la provincia el 7 de abril

El Distrito Sanitario Huelva-Costa Condado-Campiña, junto al Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, ha organizado la actividad “Huelva camina por la salud” con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra el próximo 7 de abril. La iniciativa consistirá en la realización de caminatas saludables simultáneas en todos los municipios del ámbito sanitario.

La propuesta ha contado con la adhesión de ayuntamientos, asociaciones y centros educativos, y se desarrollará con la implicación directa de las Enfermeras de Familia y Comunitaria, así como de las Enfermeras Referentes de Centros Educativos. De este modo, se pretende fomentar la participación coordinada de distintos colectivos y promover hábitos de vida saludables entre la población.

La actividad está abierta a toda la ciudadanía, que podrá sumarse a estas rutas partiendo desde su centro de salud a partir de las 11:00 horas. Desde la organización recomiendan acudir con ropa y calzado cómodo, además de llevar agua y protección frente al sol para disfrutar de la jornada en las mejores condiciones.