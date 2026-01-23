Huelva acoge hoy a las 12.00 horas una declaración institucional en memoria de los fallecidos en el accidente

La ciudad de Huelva acogerá este viernes, a partir de las 12:00 horas, una declaración institucional en memoria de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, una tragedia que ha tenido un impacto especialmente doloroso en la provincia onubense.

El acto tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva y estará encabezado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la alcaldesa de la capital, Pilar Miranda.

La declaración institucional contará también con la participación del presidente de la Diputación Provincial, David Toscano; el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

Con este homenaje, las instituciones andaluzas y onubenses quieren mostrar públicamente su recuerdo, respeto y cercanía a las familias afectadas, así como subrayar la unidad de la provincia en unos momentos marcados por el duelo y la consternación tras uno de los sucesos más trágicos vividos en los últimos años.