Huelva abrirá una nueva Lanzadera de Empleo para impulsar la inserción laboral y el talento local

Huelva se prepara para dar un nuevo impulso a la empleabilidad con la puesta en marcha de una nueva Lanzadera de Empleo, una iniciativa promovida por la Fundación Santa María la Real y coordinada en la provincia a través de Andalucía Emprende, con el objetivo de fortalecer el tejido laboral y emprendedor onubense.

Este programa, que comenzará el próximo 19 de enero de 2026, se aleja de los modelos tradicionales de búsqueda de empleo y se configura como un espacio de alto rendimiento basado en la inteligencia colectiva, el trabajo en equipo y la capacitación técnica adaptada a las demandas reales del mercado laboral.

La Lanzadera funcionará como un auténtico hub de empleabilidad en el que las personas participantes desarrollarán un plan integral de búsqueda activa de empleo mediante metodologías colaborativas, fomentando la sinergia entre perfiles diversos y el intercambio de conocimientos y experiencias. A ello se suma un itinerario formativo centrado en sectores con alta tasa de inserción laboral, como la gestión administrativa y las herramientas digitales, el comercio y la atención al cliente, la logística de almacén —incluyendo la obtención del carné de carretilla— y la limpieza profesional junto a la prevención de riesgos laborales.

El programa está dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años, con independencia de su nivel formativo —desde Educación Secundaria hasta estudios universitarios— o de su experiencia previa. Precisamente, la diversidad de perfiles se considera uno de los principales valores de esta metodología, que apuesta por potenciar el talento desde enfoques multidisciplinares.

La participación es totalmente gratuita y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el mismo día de inicio del programa, el 19 de enero. Las personas interesadas pueden formalizar su registro a través de la plataforma oficial habilitada para ello.

Esta nueva Lanzadera de Empleo es posible gracias a la colaboración entre la Fundación Santa María la Real, el Ayuntamiento de Huelva y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), consolidándose como una oportunidad estratégica para quienes buscan reactivar su carrera profesional, mejorar su empleabilidad y acceder a herramientas alineadas con las necesidades actuales del mercado de trabajo.