El Hospital Juan Ramón Jiménez rinde un emotivo homenaje a David Cordón

La comunidad sanitaria de Huelva ha vivido este jueves un momento de profundo recogimiento y respeto con un emotivo homenaje en memoria de David Cordón Cano, enfermero del hospital y delegado sindical de SATSE, recientemente fallecido en Adamuz.

Profesionales del centro se concentraron en el Patio de los Potos, así como en distintos pasillos del hospital, para guardar un minuto de silencio en su recuerdo, en un acto cargado de emoción que sirvió para mostrar el cariño y el apoyo a su familia desde el silencio y el respeto de toda la comunidad hospitalaria.

El homenaje contó con palabras de despedida por parte del director gerente, Manuel García de la Vega, del presidente de la Junta de Personal, Eleuterio Vázquez, y del secretario provincial de SATSE en Huelva, Antonio Pérez Falcón, quienes intervinieron en nombre de todos los compañeros para destacar su compromiso profesional, su calidad humana y su implicación sindical.

El acto se convirtió en un último adiós colectivo, en el que enfermeras, enfermeros y personal del centro quisieron rendir tributo a un compañero muy querido, recordado por su cercanía y dedicación. Un homenaje sencillo y solemne que reflejó el sentir unánime de una comunidad que, desde el respeto y el cariño, quiso acompañar a su familia en estos momentos de dolor.