El Hospital Juan Ramón Jiménez refuerza la inmunización frente a la bronquiolitis para proteger a los bebés

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez participa un año más en la campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis en bebés, una medida que ha demostrado ser altamente efectiva para proteger la salud de los más pequeños.

Gracias a esta iniciativa, en Andalucía se ha conseguido reducir en más de un 80% los ingresos hospitalarios por bronquiolitis, una enfermedad respiratoria que afecta especialmente a lactantes durante los meses más fríos del año.

La campaña 2025-2026 está dirigida a menores de 6 meses, así como a niños de hasta 24 meses con alto riesgo de padecer complicaciones. La inmunización está disponible tanto en los centros de salud como en el propio hospital, en las áreas de paritorio y maternidad, desde el 22 de septiembre hasta el 31 de marzo.

Desde el Juan Ramón Jiménez recuerdan la importancia de que las familias acudan a vacunar a sus hijos, ya que la prevención es clave para evitar infecciones graves y proteger el bienestar infantil.

“Proteger a los más pequeños es cuidar nuestro futuro”, destacan desde la Consejería de Salud y Consumo, que anima a las familias onubenses a participar en esta campaña que salva vidas cada año.