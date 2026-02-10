La Guardia Civil investiga a tres personas por robos en viviendas de personas mayores en la Sierra de Huelva

La Guardia Civil investiga a tres personas —dos mujeres y un varón— por su presunta implicación en varios delitos de hurto en el interior de viviendas habitadas por personas de avanzada edad en la Sierra de Huelva y en la provincia de Sevilla. Los hechos también incluyen delitos de allanamiento de morada.

Según ha informado el Instituto Armado, los delitos se produjeron entre los meses de julio y octubre de 2025 en las localidades onubenses de Cañaveral de León y Cumbres de San Bartolomé, así como en el municipio sevillano de Olivares. El montante total del dinero sustraído asciende a unos 7.500 euros.

El modus operandi consistía en localizar viviendas en las que residían personas mayores que vivían solas. Uno de los investigados solicitaba a los moradores que le llenaran varias botellas de agua, alegando las altas temperaturas del verano y mostrando una actitud aparentemente necesitada para ganarse su confianza. Mientras la víctima accedía a la petición, los autores entraban en el domicilio y aprovechaban la distracción para sustraer dinero en efectivo.

Las investigaciones han permitido determinar que las dos mujeres se encargaban del engaño y de cometer el hurto en el interior de las viviendas, mientras que el varón permanecía en el exterior al volante de un vehículo para facilitar la huida tras la comisión de los hechos. Los tres estarían relacionados, además, con otros delitos de características similares cometidos en la provincia de Sevilla.

La localización e investigación de los presuntos autores se llevó a cabo mediante un operativo conjunto entre agentes del Equipo ROCA 1 de Cortegana y el Grupo de Investigación de Sanlúcar la Mayor, culminando en la localidad sevillana donde residían. Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia del Plan Mayor de Seguridad, a través del cual se desarrollan charlas informativas en asociaciones de mayores, centros de día y ayuntamientos, con el objetivo de prevenir robos y hurtos en viviendas y concienciar sobre los riesgos más habituales que afectan a este colectivo. Las personas interesadas en estas acciones preventivas pueden solicitar información en el puesto de la Guardia Civil más cercano.