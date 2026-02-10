Diputación y UPA llevarán la campaña #YoComoFresasDeHuelva a 16 ciudades españolas y capitales europeas

La Diputación Provincial de Huelva y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han presentado la tercera edición de la campaña #YoComoFresasDeHuelva, una acción de promoción que recorrerá este año 16 ciudades de todas las comunidades autónomas y varias capitales europeas, con el objetivo de seguir consolidando la identificación de la fresa con la marca Huelva dentro y fuera de España.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado que la campaña “da continuidad a un trabajo que está dando resultados” y ha subrayado que “cuando se habla de fresas, cada vez más se piensa en Huelva como sinónimo de calidad”. La provincia concentra alrededor del 98% de la producción nacional y cerca del 29% de las fresas que se comercializan en Europa, cifras que sitúan a Huelva como líder del sector en la Unión Europea.

La iniciativa ampliará este año su alcance territorial tras el impacto logrado en ediciones anteriores. En 2025, la campaña alcanzó una audiencia estimada de 185 millones de personas y generó más de 3.000 impactos en medios de comunicación, consolidándose como una de las acciones promocionales más relevantes del sector agroalimentario onubense.

Durante la presentación, Toscano puso en valor el respaldo institucional a un producto “emblemático de nuestra provincia y parte esencial de su identidad agrícola, económica y social”, recordando que detrás de la fresa de Huelva hay miles de agricultores y familias. También incidió en que la producción se rige por los exigentes estándares de seguridad alimentaria de España y la Unión Europea, a los que se suman certificaciones adicionales que garantizan un producto seguro, saludable y sostenible. En este sentido, animó a los consumidores a “mirar siempre la etiqueta y comprobar que el origen es Huelva”.

Por su parte, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, agradeció el apoyo de la Diputación desde la primera edición y destacó que el objetivo principal de la campaña es que “el consumidor identifique claramente el origen Huelva como garantía de calidad”. Piedra puso el acento en el esfuerzo del sector, especialmente tras las borrascas de las últimas semanas, señalando que “los agricultores llevan semanas reparando explotaciones para seguir sacando el producto cada día”.

La campaña arrancará este año en Adamuz, como gesto de agradecimiento por la solidaridad mostrada tras el accidente ferroviario, y continuará por ciudades como Madrid, Sevilla, Segovia, Salamanca, Cuenca o Albacete. A nivel internacional, tendrá presencia en Bruselas, Perpiñán y Londres.

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, destacó el papel de los agricultores onubenses en la innovación y la investigación, recordando que desde la provincia se desarrollan variedades adaptadas al uso eficiente del agua, reforzando el liderazgo de Huelva en I+D agrícola.

Durante la comparecencia, Toscano se refirió también a los daños provocados por el último temporal, explicando que la Diputación trabaja en coordinación con ayuntamientos, servicios técnicos y el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva para evaluar afecciones en cultivos, infraestructuras, caminos rurales, carreteras y cauces fluviales. Con esa información se elaborará un plan de actuaciones para apoyar a los municipios afectados.

Asimismo, recordó que la Diputación ha solicitado reuniones al Gobierno central para abordar infraestructuras estratégicas pendientes y subrayó que las recientes lluvias han vuelto a evidenciar la importancia de proyectos hidráulicos como la presa de Alcolea, clave para la regulación del caudal del río Odiel y el desarrollo futuro de la provincia.