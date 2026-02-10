Detenido por amenazar con un arma simulada en una gasolinera de Palos de la Frontera

Laha detenido a un varón como presunto autor de un delito de amenazas tras un altercado ocurrido en la tarde de este lunes en una gasolinera de, en el que se utilizó un arma simulada.

Los hechos tuvieron lugar cuando una persona accedió a la estación de servicio solicitando ayuda y portando un arma que, según explicó, había conseguido arrebatar a otro individuo tras una discusión. De acuerdo con los testimonios recabados, el ahora detenido habría amenazado previamente al denunciante con dicho objeto, persiguiéndolo por las inmediaciones del establecimiento.

Por motivos de seguridad, el arma fue entregada a un empleado de la gasolinera y la víctima fue resguardada en los baños del local hasta la llegada de los agentes, que se personaron en el lugar tras el aviso. Posteriormente, esta persona fue trasladada a dependencias oficiales para formalizar la denuncia.

El presunto autor también se presentó en el cuartel, alegando que había sacado el arma en defensa propia. Tras las actuaciones practicadas, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto responsable de un delito de amenazas con arma simulada, instruyéndose las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

El incidente no causó daños personales, aunque generó momentos de tensión entre clientes y trabajadores de la estación de servicio.