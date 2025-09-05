La Guardia Civil inmoviliza casi 2.000 litros de aceite usado en Niebla por gestión ilegal

La Guardia Civil ha intervenido 1.970 litros de aceite usado de origen vegetal en una nave de Niebla, donde se almacenaban sin la documentación y permisos exigidos por la Delegación Provincial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La operación se inició durante una inspección rutinaria del SEPRONA, en la que los agentes detectaron que un vecino recogía aceites de bares y restaurantes sin autorización administrativa. El producto era almacenado en bidones dentro de una nave industrial, con el consiguiente riesgo medioambiental y perjuicio económico para las empresas autorizadas del sector.

Durante la inspección, los agentes localizaron 39 bidones de 50 litros y una garrafa de 20 litros, lo que sumaba un total de casi 2.000 litros de aceite. Según la investigación, el hombre había trabajado en una empresa de recogida de aceites y, tras la finalización de su contrato, continuó con la actividad de manera ilegal, utilizando los mismos clientes, albaranes falsificados y un vehículo con los logotipos de su antigua empresa.

La Guardia Civil procedió a clausurar la nave y levantar las actas de infracción correspondientes. Además, el investigado se enfrenta a un presunto delito de falsedad en documento privado por emitir albaranes a nombre de su anterior compañía sin autorización.

La investigación continúa abierta a fin de determinar el destino que el sospechoso pretendía dar a los aceites y las posibles repercusiones medioambientales derivadas de su almacenamiento irregular.