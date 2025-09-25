La Guardia Civil evacúa a un hombre desvanecido durante una peregrinación al Rocío
La rápida intervención de los agentes permitió trasladar al afectado a un hospital, donde fue dado de alta tras un golpe de calor
La Guardia Civil ha auxiliado a un hombre que sufrió un desvanecimiento el pasado 18 de septiembre, mientras realizaba una ruta hacia la Aldea del Rocío por el camino de Hinojos.
El aviso llegó a la central COS 062 de la Guardia Civil, que movilizó una patrulla tras conocerse que una ambulancia había acudido al lugar pero no podía acceder debido al mal estado del camino.
Los agentes, junto a una técnica sanitaria, se adentraron con el vehículo oficial hasta localizar al afectado, que se encontraba tumbado en el suelo, consciente pero mareado e incapaz de levantarse. Estaba acompañado por dos personas y, según las primeras impresiones, pudo haber sufrido un golpe de calor durante la peregrinación.
La patrulla trasladó al hombre hasta la carretera de Villamanrique, donde aguardaba la ambulancia, que finalmente lo evacuó a un hospital cercano. Tras las pruebas médicas, fue dado de alta. Los acompañantes también fueron conducidos por la Guardia Civil hasta su vehículo para poder desplazarse al centro sanitario.
La rápida actuación de los agentes y de la técnica de emergencias permitió que el afectado recibiera asistencia médica inmediata, evitando complicaciones mayores.
Recomendaciones de la Guardia Civil para rutas y senderismo
Tras el suceso, la Guardia Civil recuerda una serie de medidas de seguridad a tener en cuenta antes de iniciar actividades en el campo:
- Instalar aplicaciones como Alertcops para compartir ubicación en caso de emergencia.
- No salir nunca solo y planificar previamente la ruta.
- Consultar la previsión meteorológica.
- Portar móvil con batería cargada, agua y alimentos energéticos.
- Llevar ropa adecuada y de abrigo.
- Informar a un familiar o amigo del recorrido previsto.
- En caso de desorientación, contactar con los servicios de emergencia antes del anochecer.
- Si se utiliza vehículo, salir con el depósito lleno para prevenir imprevistos.