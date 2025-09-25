La Guardia Civil evacúa a un hombre desvanecido durante una peregrinación al Rocío

La Guardia Civil ha auxiliado a un hombre que sufrió un desvanecimiento el pasado 18 de septiembre, mientras realizaba una ruta hacia la Aldea del Rocío por el camino de Hinojos.

El aviso llegó a la central COS 062 de la Guardia Civil, que movilizó una patrulla tras conocerse que una ambulancia había acudido al lugar pero no podía acceder debido al mal estado del camino.

Los agentes, junto a una técnica sanitaria, se adentraron con el vehículo oficial hasta localizar al afectado, que se encontraba tumbado en el suelo, consciente pero mareado e incapaz de levantarse. Estaba acompañado por dos personas y, según las primeras impresiones, pudo haber sufrido un golpe de calor durante la peregrinación.

La patrulla trasladó al hombre hasta la carretera de Villamanrique, donde aguardaba la ambulancia, que finalmente lo evacuó a un hospital cercano. Tras las pruebas médicas, fue dado de alta. Los acompañantes también fueron conducidos por la Guardia Civil hasta su vehículo para poder desplazarse al centro sanitario.

La rápida actuación de los agentes y de la técnica de emergencias permitió que el afectado recibiera asistencia médica inmediata, evitando complicaciones mayores.

Recomendaciones de la Guardia Civil para rutas y senderismo

Tras el suceso, la Guardia Civil recuerda una serie de medidas de seguridad a tener en cuenta antes de iniciar actividades en el campo: