La Guardia Civil desmantela dos “Grow Shop” en Valverde y Riotinto que vendían droga bajo apariencia legal

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a otras dos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de tráfico de drogas, tras descubrir que dos establecimientos “Grow Shop” en Valverde del Camino y Minas de Riotinto vendían sustancias estupefacientes bajo una apariencia de legalidad.

La “Operación Muscaria” comenzó a principios de este año, cuando los agentes detectaron un aumento de denuncias por consumo y tenencia de drogas en la vía pública en la Cuenca Minera, interviniéndose marihuana y hachís. Las investigaciones apuntaron a dos locales en ambas localidades, señalados por muchos infractores como el lugar donde habían adquirido las sustancias.

Estos comercios, supuestamente dedicados a la venta de productos para el cultivo de cannabis, se utilizaban presuntamente para el tráfico ilícito de droga, generando alarma social, especialmente entre familias con hijos jóvenes, por el fácil acceso a estos productos. Incluso promocionaban las sustancias en redes sociales para atraer clientes.

Durante las inspecciones, los agentes encontraron marihuana y hachís dosificados en sobres, porros preparados expuestos como “probadores”, hongos alucinógenos, vaporizadores con cannabis, gominolas y tabletas de chocolate con posible THC, además de jeringuillas con extracto de cannabis sativa. También se interpusieron denuncias administrativas por contrabando, al carecer de etiquetado con registro sanitario, y por venta manual de tabaco sin autorización.

La investigación reveló que los responsables compraban cannabis y resina a granel mediante paquetería, para luego envasarlo en sobres con sus propios logotipos, sin control fiscal ni sanitario, antes de venderlo.

Los detenidos y las diligencias han sido puestos a disposición judicial. La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Valverde del Camino, junto a la 2ª Compañía de Valverde, el Servicio Fiscal de la Comandancia de Huelva y la Policía Local de ambas localidades.