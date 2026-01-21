La Guardia Civil confirma que restan dos desaparecidos por recuperar tras el accidente de Adamuz

La Guardia Civil ha confirmado este miércoles que aún restan dos personas desaparecidas por recuperar tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). Así lo ha señalado el general de División jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega.

Según ha explicado, los equipos de emergencia continúan trabajando entre los restos del tren Alvia que todavía no han sido retirados de la zona del siniestro, en un operativo complejo y minucioso que avanza conforme se van desmontando y troceando los vagones afectados.

El dispositivo mantiene activadas todas las medidas de seguridad y coordinación mientras prosiguen las labores de búsqueda, que siguen condicionadas por el estado del terreno y por la complejidad de los trabajos de retirada de los restos del convoy.