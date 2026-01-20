La Guardia Civil centraliza en Madrid el análisis de ADN de familiares de las víctimas

La identificación de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz continúa avanzando mediante un dispositivo coordinado de recogida y análisis de ADN activado por la Guardia Civil. Durante las últimas horas, se están tomando muestras biológicas a familiares directos en los puntos habilitados en las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla.

Una vez recogidas, las muestras están siendo trasladadas por el Servicio Aéreo de la Guardia Civil hasta Córdoba, donde se centralizan antes de ser remitidas de forma conjunta al laboratorio de Criminalística del cuerpo en Madrid. Este procedimiento permitirá agilizar el cotejo genético y avanzar en la identificación oficial de los fallecidos.

Fuentes del operativo han señalado que el traslado aéreo responde a la necesidad de reducir tiempos y garantizar la cadena de custodia de las muestras, consideradas clave en un proceso especialmente sensible y complejo. El análisis genético se realiza en paralelo a las autopsias y a otras pruebas forenses, bajo supervisión judicial.

Este dispositivo forma parte del amplio operativo activado tras el siniestro ferroviario, cuyo objetivo prioritario es confirmar la identidad de todas las víctimas y comunicar los resultados a las familias con las máximas garantías técnicas y legales.