El Gordo vuelve a esquivar a Huelva y reparte la mayor parte de la suerte en León

La provincia de Huelva no ha sido agraciada con el Gordo de la Lotería de Navidad 2025, que ha correspondido al número 79.432. Los onubenses tendrán que conformarse con los premios menores, mientras que la mayor parte del premio se ha vendido en la provincia de León.

En León, la localidad de La Bañeza ha sido la más afortunada, con 117 series vendidas del número premiado. También han tenido suerte en Villalbino, donde se han despachado 50 series, y en Pola de Gordón, con 15 series. En la capital española, Madrid, se han vendido 16 series.

Este reparto deja a Huelva como una de las provincias andaluzas que no ha recibido ninguna de las series del primer premio, continuando con la tendencia de años anteriores en la que la suerte del Gordo ha esquivado a la provincia.

A pesar de ello, los administradores locales destacan que siempre hay oportunidades de obtener cuartos, quintos premios y reintegros, que también aportan alegrías a los participantes.

El Gordo de este año deja millones de euros repartidos entre León y Madrid, mientras que el resto del país sigue atento a los premios menores que siguen repartiendo ilusión en estas fechas navideñas.