GOIKO y sus smash burgers: Chorreo en versión Smash

Si hay algo que ha revolucionado la manera en que disfrutamos de las hamburguesas, es el concepto de las smash burgers. Y en GOIKO, esta tendencia se ha elevado a otro nivel. Con un enfoque único y una receta que ha cautivado a todos los amantes de las hamburguesas, GOIKO ha logrado crear una experiencia culinaria completamente distinta a la de las hamburguesas tradicionales.

Las smash burgers son hamburguesas hechas de carne que, en lugar de ser moldeadas en una bola gruesa antes de cocinarse, se aplastan (o "smash") en la plancha caliente, creando una superficie exterior crujiente y sabrosa. Esta técnica permite que la carne se caramelice de manera más efectiva, resultando en una hamburguesa con una textura y un sabor completamente únicos: crujiente por fuera, jugosa por dentro.

GOIKO ha adoptado la técnica de las smash burgers para ofrecer a sus clientes una experiencia gastronómica aún más especial. Cada hamburguesa está elaborada con ingredientes de calidad, que incluyen carne de vaca fresca de primera, pan artesanal y una selección de ingredientes frescos y sabrosos. Pero lo que realmente diferencia a las smash burgers de GOIKO es el proceso de cocción.

En lugar de apilar una hamburguesa gruesa en la plancha, GOIKO la aplasta con precisión, lo que crea una corteza dorada y crujiente, mientras mantiene el interior jugoso y tierno. Este método resalta los sabores de la carne, maximizando la experiencia gustativa de cada bocado.

GOIKO no se detiene en lo básico. Si bien la smash burger tradicional es un éxito, la cadena ha creado una gama de opciones innovadoras que permiten a los clientes experimentar una hamburguesa diferente cada vez. Algunas de las opciones que puedes encontrar en su carta incluyen:

MÁS S-MASH : Una combinación de dos carnes smash, bacon crujiente, queso cheddar y cebolla a la plancha. Es la opción perfecta para quienes buscan una experiencia de smash burger clásica, pero con un toque único de GOIKO.

: Una combinación de dos carnes smash, bacon crujiente, queso cheddar y cebolla a la plancha. Es la opción perfecta para quienes buscan una experiencia de smash burger clásica, pero con un toque único de GOIKO. HAT-TRICK : Tres carnes smash, queso cheddar, queso mozzarella , cebolla morada a la plancha y salsa 50 Burger Spread. Para marcarte un triple.

: Tres carnes smash, queso cheddar, queso mozzarella , cebolla morada a la plancha y salsa 50 Burger Spread. Para marcarte un triple. DON VITO: Un homenaje a las burgers especiales, con dos carnes smash, queso mozzarella, tomate seco confitado, rúcula y Mayo Albahaca.

La clave en todas estas versiones es la combinación de ingredientes frescos y la técnica de cocción única que permite que el sabor de la carne se resalte al máximo, creando una hamburguesa que, sin duda, te hará regresar por más.

Si aún te preguntas por qué deberías elegir una smash burger de GOIKO, la respuesta es clara: sabor, textura y frescura. Al optar por esta opción, no solo disfrutarás de una hamburguesa jugosa y crujiente, sino que experimentarás la pasión y la dedicación que GOIKO pone en cada bocado.

Sabor excepcional : Gracias a la técnica del "smash", la carne se cocina perfectamente, creando un exterior crujiente y un interior jugoso que maximiza el sabor.

: Gracias a la técnica del "smash", la carne se cocina perfectamente, creando un exterior crujiente y un interior jugoso que maximiza el sabor. Variedad para todos los gustos : Ya seas un amante de la carne, vegetariano o un fanático del queso, las smash burgers de GOIKO tienen algo para ti.

: Ya seas un amante de la carne, vegetariano o un fanático del queso, las smash burgers de GOIKO tienen algo para ti. Compromiso con la calidad: GOIKO trabaja con ingredientes frescos, de calidad y con proveedores responsables, lo que garantiza una hamburguesa excepcional en cada visita.

Gracias a su innovador proceso de cocción, las smash burgers de GOIKO resaltan los mejores sabores de la carne y otros ingredientes, por lo que se han convertido en un referente para los amantes de este tipo de hamburguesas. Si eres un fanático de las burgers o simplemente buscas una experiencia gastronómica única, no dudes en probar las smash burgers de GOIKO. ¿Estás ready?