El Gobierno autoriza una licitación de 12,3 millones para rehabilitar la A-49 en Cartaya y Lepe

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para licitar un contrato valorado en 12,3 millones de euros destinados a la rehabilitación del firme de la autovía A-49 en el tramo comprendido entre los kilómetros 99,7 y 116,2, a su paso por los términos municipales de Cartaya y Lepe.

El objetivo principal de esta intervención es mejorar las condiciones de seguridad y circulación de la vía, además de prolongar su vida útil. Los trabajos contemplan la rehabilitación superficial del firme en mal estado mediante fresado y extensión de nuevas mezclas bituminosas, tanto en capa intermedia como en la capa de rodadura.

La obra también incluye actuaciones de carácter estructural en los carriles exteriores, el sellado de fisuras, la sustitución de sistemas de contención y la reposición de señalización horizontal y balizamiento en los tramos afectados. De igual forma, se renovarán las juntas de dilatación en estructuras y los dispositivos de control de tráfico dañados.

Este proyecto forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido más de 82 millones de euros en la provincia de Huelva desde 2018.

No es la única inversión reciente en la red viaria onubense: hace apenas dos semanas, el Consejo de Ministros autorizó otros 14,5 millones para la conservación de 195 kilómetros de carreteras estatales en la provincia, además de 4,8 millones destinados a reparar tramos de la A-49, A-4 y A-66 en Huelva y Sevilla afectados por las intensas lluvias de marzo.