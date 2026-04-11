El diésel y la gasolina rozan los dos euros por litro en Huelva y golpea el bolsillo de los conductores

La escalada de tensión internacional, especialmente en torno a Irán, está teniendo ya consecuencias visibles en Huelva, donde el precio de los carburantes vuelve a situarse en niveles elevados, afectando directamente a la economía de miles de familias.

Aunque el precio del petróleo no se encuentra en máximos históricos, la incertidumbre en los mercados energéticos ha provocado un encarecimiento progresivo del combustible. En la provincia, esto se traduce en estaciones de servicio donde el diésel y la gasolina se acercan e incluso rozan los dos euros por litro en algunos puntos concretos, una cifra que no se veía desde los momentos más críticos de 2022.

Este incremento tiene un impacto inmediato en los bolsillos de los usuarios. Llenar el depósito supone ahora varios euros más que hace apenas unas semanas, lo que obliga a muchas familias a reajustar su presupuesto mensual. El combustible, al ser un gasto fijo para muchos trabajadores, especialmente en zonas con menor transporte público, se convierte en un factor determinante en la economía doméstica.

Pero el efecto va más allá del repostaje. El encarecimiento del carburante repercute directamente en el transporte de mercancías, lo que acaba trasladándose al precio de productos básicos como alimentos o bienes de consumo. De este modo, la subida del petróleo contribuye a una presión inflacionista que afecta al conjunto de la población.

En una provincia como Huelva, con un fuerte peso del sector agrícola, industrial y logístico, el aumento de los costes energéticos también impacta en empresas y autónomos, que ven reducidos sus márgenes o se ven obligados a repercutir parte de ese incremento en sus precios.

Además, sectores como la pesca o el transporte por carretera son especialmente sensibles a estas subidas, ya que el combustible representa una parte muy importante de sus costes operativos.

Esta situación genera una sensación creciente de incertidumbre entre los consumidores, que perciben cómo el dinero rinde menos mientras los precios continúan al alza. Muchos optan por reducir desplazamientos, buscar gasolineras más económicas o ajustar otros gastos para compensar el sobrecoste.

Así, aunque el origen de la subida se encuentre a miles de kilómetros, en los mercados internacionales, sus efectos se dejan notar de forma directa en la vida cotidiana de Huelva. Un recordatorio de cómo la economía global influye, cada vez más, en los gestos más cotidianos, como llenar el depósito del coche.