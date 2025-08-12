Desalojadas las aldeas de Los Romeros y El Quejigo por un incendio provocado por la caída de un rayo

El intenso calor y el fuerte viento que este martes azotan la provincia de Huelva, en aviso naranja por altas temperaturas, están poniendo a prueba al dispositivo del Plan Infoca, que combate tres incendios forestales en menos de 24 horas. El más reciente se ha declarado pasadas las 17.00 horas en la aldea de Los Romeros. El fuego se inició en la finca La Silladilla donde cayó un rayo en la zona de los depósitos. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado la activación de la Situación Operativa 1 debido a la proximidad del fuego a zonas habitadas.

En torno a las 18.00 horas, 8 efectivos y seis vehículos se habían desplazado a la zona y se había desalojado a unos 200 vecinos de Los Romeros y El Quejido.

Efectivos del Infoca y medios terrestres y aéreos trabajan en la zona para frenar el avance de las llamas, en un contexto de extrema dificultad por las altas temperaturas y la baja humedad relativa. La prioridad es garantizar la seguridad de los vecinos y evitar que el incendio se propague por el entorno forestal.

Imagen del fuego en Arroyomolinos de León.

Este nuevo fuego se suma al declarado minutos antes en Arroyomolinos de León, donde se ha desplegado un helicóptero ligero, otro semipesado, cuatro aviones de carga en tierra, dos autobombas, cinco grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente, dos técnicos de operaciones y un buldócer con el único objetivo de extinguirlo a la mayor brevedad posible.

Mientras tanto, el incendio que comenzó ayer en el paraje Los Guijos, en Villanueva de los Castillejos, ha sido controlado a última hora de la mañana tras horas de intenso trabajo, aunque un contingente de medios terrestres permanece en el lugar para labores de remate y extinción, así como para prevenir posibles reactivaciones.

La Junta de Andalucía ha insistido en que la ciudadanía extreme las precauciones y evite cualquier actividad que pueda generar riesgo, especialmente en jornadas de calor extremo como la de hoy, donde las condiciones meteorológicas multiplican la velocidad y la intensidad de los incendios.