El frío toma la delantera en Huelva: cinco días para abrigarse

El otoño empieza a sentirse de verdad en Huelva. Tras varias semanas de temperaturas agradables, el frío comienza a abrirse paso en la provincia con un descenso notable de las mínimas y un ambiente más fresco durante las tardes y primeras horas del día. La llegada de un frente atlántico traerá también algo de nubosidad y la posibilidad de chubascos aislados a mitad de semana.

Para este lunes, se espera una jornada mayormente soleada, con temperaturas que alcanzarán los 25 grados de máxima y 13 de mínima. El ambiente seguirá siendo agradable a mediodía, aunque las noches empezarán a sentirse más frías, especialmente en zonas del interior.

El martes mantendrá un panorama similar, con cielos despejados y temperaturas muy parecidas —máximas en torno a 25 grados y mínimas sobre los 17—, aunque el viento de componente oeste empezará a soplar con algo más de fuerza, anticipando el cambio de tiempo.

Será el miércoles cuando el descenso térmico se note de manera más evidente. A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo y podrían producirse algunos chubascos débiles por la tarde. El termómetro marcará 23 grados de máxima, pero la mínima caerá hasta los 11 grados, con sensación de frío acentuada por el viento.

El jueves llegará con ambiente plenamente otoñal. Los cielos se mantendrán mayormente despejados, aunque las temperaturas seguirán bajando: 20 grados de máxima y apenas 10 de mínima. Será, previsiblemente, el día más frío de la semana, con amaneceres frescos y necesidad de abrigo en las primeras horas.

De cara al viernes, la situación se estabilizará, aunque con más nubosidad y un leve repunte de las máximas, que rondarán los 20 grados, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 12.

En resumen, Huelva se prepara para la primera entrada seria de aire frío de la temporada. Las tardes seguirán siendo agradables, pero las mañanas y las noches exigirán chaqueta. Un cambio de tiempo que invita ya a sacar la ropa de abrigo del armario y a disfrutar de un otoño que, por fin, empieza a hacerse notar.