Fin de semana estable en Huelva con sol y temperaturas muy frías sobre todo al amanecer

Huelva afronta un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y el predominio del sol, un escenario perfecto para planes al aire libre tanto en la capital como en la provincia. Aunque las temperaturas serán agradables a mediodía, el ambiente volverá a ser frío en las primeras horas del día.

El sábado se presenta plenamente despejado, con cielos limpios que se mantendrán durante toda la jornada. Las temperaturas máximas rondarán los 18 grados, mientras que las mínimas caerán hasta los 3-5 grados, según la zona. Será un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse al amanecer y al caer la tarde.

El domingo llegará con un ligero cambio, aunque sin grandes sobresaltos. Se esperan intervalos de sol y nubes, especialmente por la tarde, pero sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas máximas subirán hasta los 19 grados, y las mínimas se situarán en torno a los 8 grados, lo que hará que el amanecer sea más suave que el del sábado.

En conjunto, el fin de semana dejará en Huelva tiempo tranquilo, sin lluvias y con un ambiente moderadamente frío al inicio del día y más templado en las horas centrales, acompañando los planes de quienes se muevan por la ciudad, la costa o el interior de la provincia.