El fin de semana dejará en Huelva cielos despejados y temperaturas en torno a los 30 grados

Huelva vivirá un fin de semana marcado por la estabilidad meteorológica. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos se mantendrán despejados o con ligeras nubes altas, sin riesgo de precipitaciones en toda la provincia.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 30-31 grados, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 17-18 grados, lo que permitirá jornadas cálidas y noches agradables. El viento soplará flojo a moderado del oeste y noroeste, sin que se esperen incidencias destacables.

El sábado será la jornada más calurosa, con valores cercanos a los 31 grados en la capital y zonas del litoral. Para el domingo se espera un ligero descenso térmico, manteniéndose el tiempo soleado y estable.

Estas condiciones convierten al fin de semana en una oportunidad idónea para disfrutar de las actividades al aire libre, desde excursiones hasta eventos culturales, siempre con precauciones básicas como la protección solar y una adecuada hidratación.