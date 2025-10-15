Fallece un motorista de 49 años tras salirse de la vía en Villanueva de los Castillejos

Un hombre de 49 años ha perdido la vida este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad onubense de Villanueva de los Castillejos, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

El siniestro se produjo en torno a las 15:20 horas en la carretera A-490, a la altura del kilómetro 11, en sentido hacia Villanueva de los Castillejos, cuando la motocicleta se salió de la vía por causas que aún se investigan.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, movilizados por la sala coordinadora del 112.

A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios, no pudieron hacer nada por salvar la vida del motorista, que falleció en el lugar del accidente.