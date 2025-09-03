Fallece Juan Vázquez Méndez, referente empresarial y social en la provincia de Huelva

La provincia de Huelva llora la pérdida de Juan Vázquez Méndez, empresario ejemplar y figura clave en la vida social onubense, fallecido a los 89 años de edad. Natural de Isla Cristina y muy vinculado a Valverde del Camino, donde fue nombrado Hijo Adoptivo, Vázquez deja tras de sí un legado que combina la excelencia empresarial con un compromiso social inquebrantable.

Fundador de USISA, compañía que revolucionó la industria salazonera y la convirtió en la conservera más importante de Andalucía, supo generar riqueza y empleo en la provincia, situando a Huelva como referente en el sector alimentario. Pero más allá de su trayectoria empresarial, fue también un hombre entregado a la solidaridad, como lo demostró durante su presidencia en Proyecto Hombre y en numerosas iniciativas benéficas.

Su huella en Valverde del Camino es profunda. Contribuyó de manera decisiva a la construcción de la residencia de ancianos de las Hermanas de la Cruz, apoyó de forma constante a Proyecto Hombre Valverde y participó activamente en la creación del centro social de APAMYS. Más recientemente, también colaboró en la mejora de la iglesia de Nuestra Señora del Reposo, templo emblemático para los valverdeños.

El reconocimiento a toda una vida de entrega y esfuerzo se plasmó en distinciones como la Medalla de Huelva a la Solidaridad en 2013 y la Medalla de Oro de la Provincia en 2019.

Son muchos los mensajes de condolencia para la familia los que se suceden en las redes sociales. Juan Vázquez Méndez deja un legado imborrable en la provincia de Huelva, donde su nombre quedará ligado a la generosidad, la innovación empresarial y el compromiso con los demás.