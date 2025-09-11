Fallece la conductora de un vehículo tras salirse de la vía en la N-435 a la altura del kilómetro 149
El accidente ocurrió a primera hora de la mañana y, pese a la rápida intervención de bomberos, Guardia Civil y sanitarios, no se pudo salvar la vida de la mujer.
Ua mujer de 56 años ha perdido la vida este jueves en un trágico accidente de tráfico registrado en el punto kilométrico 149 de la carretera N-435 a la altura de Almonaster La Real, cuando el vehículo en el que viajaba se salió de la vía por causas que aún se investigan.
El siniestro se produjo en torno a las 08:10 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, en concreto dotaciones de los parques de Jabugo y Aracena (BC6 y BC2), que intervinieron con cuatro vehículos de intervención y rescate —dos bombas urbanas ligeras (BUL) y dos furgones de servicios varios (FSV)— y un equipo formado por cuatro bomberos, dos cabos y un sargento de guardia.
En el operativo participaron también agentes de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la ocupante del turismo.
El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha trasladado sus condolencias y su apoyo a los familiares de la víctima.