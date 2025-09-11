Fallece la conductora de un vehículo tras salirse de la vía en la N-435 a la altura del kilómetro 149

Ua mujer de 56 años ha perdido la vida este jueves en un trágico accidente de tráfico registrado en el punto kilométrico 149 de la carretera N-435 a la altura de Almonaster La Real, cuando el vehículo en el que viajaba se salió de la vía por causas que aún se investigan.

El siniestro se produjo en torno a las 08:10 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, en concreto dotaciones de los parques de Jabugo y Aracena (BC6 y BC2), que intervinieron con cuatro vehículos de intervención y rescate —dos bombas urbanas ligeras (BUL) y dos furgones de servicios varios (FSV)— y un equipo formado por cuatro bomberos, dos cabos y un sargento de guardia.

En el operativo participaron también agentes de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la ocupante del turismo.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha trasladado sus condolencias y su apoyo a los familiares de la víctima.