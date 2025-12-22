Fallece Antonio Pontón Práxedes, expresidente de la Audiencia Provincial de Huelva

La provincia de Huelva lamenta el fallecimiento de Antonio Pontón Práxedes, quien fuera presidente de la Audiencia Provincial y una figura destacada del ámbito judicial onubense. Su muerte ha causado una profunda conmoción entre compañeros de profesión, instituciones y personas vinculadas al mundo del Derecho.

A lo largo de su carrera, Pontón Práxedes desempeñó distintos cargos en la judicatura, consolidándose como un magistrado de reconocido prestigio. Su etapa al frente de la Audiencia Provincial estuvo marcada por una gestión basada en la profesionalidad, el rigor jurídico y el compromiso con el correcto funcionamiento de la administración de justicia.

Durante los años en los que ejerció como presidente, fue un referente para la comunidad judicial de Huelva, participando activamente en iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia de los juzgados y a acercar la Justicia a la ciudadanía. Su labor fue valorada tanto por sus compañeros como por representantes institucionales y profesionales del sector.

Tras conocerse la noticia, se han sucedido las muestras de condolencia y reconocimiento a su figura, destacando su talante dialogante y su vocación de servicio público. La comunidad judicial despide así a un magistrado cuya huella permanecerá ligada a la historia reciente de la Audiencia Provincial de Huelva.