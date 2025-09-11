Extinguido el incendio del camión en la N-433, pero el fuego se propaga al paraje cercano de Higuera de la Sierra

El incendio declarado esta madrugada tras el siniestro de un camión en el kilómetro 72 de la N-433, a la salida de Higuera de la Sierra en dirección Sevilla, ha quedado extinguido en el propio vehículo. Sin embargo, las llamas se propagaron con rapidez a un paraje cercano, originando un incendio forestal que aún mantiene desplegados numerosos medios de extinción.

Desde las 3:12 horas intervinieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, con dotaciones de los parques de Aracena y Jabugo, que lograron sofocar el fuego del camión y contener el avance inicial de las llamas.

Posteriormente, el Plan Infoca asumió el operativo en el terreno forestal con un amplio dispositivo: seis grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, cuatro autobombas, dos aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero, otro semipesado, dos buldóceres y una unidad médica.

El fuego avanza en la zona colindante, próxima a un polígono industrial y a los límites con Zufre, donde los equipos trabajan sin descanso para frenar su propagación. La carretera N-433 permanece cortada en el tramo afectado para garantizar la seguridad.