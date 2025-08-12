Controlado el incendio forestal de Villanueva de los Castillejos

El incendio forestal declarado en el término municipal de Villanueva de los Castillejos (paraje Los Guijos) ha sido controlado tras varias horas de trabajo intenso por parte de los efectivos del Plan Infoca. Aunque el fuego ya no avanza, el dispositivo mantiene a un pequeño contingente de medios terrestres en la zona para continuar con las labores de remate y extinción, así como para prevenir posibles reactivaciones debido a las altas temperaturas que afectan a la provincia.

El siniestro, que obligó a desplegar de forma inmediata a bomberos forestales, agentes de Medio Ambiente y medios aéreos, ha afectado a una superficie aún por determinar. La rápida coordinación de los equipos y la favorable evolución de las condiciones del viento durante la noche han permitido frenar su propagación.

Desde la Junta de Andalucía han recordado que, pese al control del incendio, la población debe extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda generar riesgo de incendio, especialmente en un contexto de temperaturas extremas y humedad relativa muy baja.

El Infoca mantiene activados varios retenes en el perímetro afectado para dar por extinguido el fuego lo antes posible y garantizar la seguridad del entorno natural de Villanueva de los Castillejos.