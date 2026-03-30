La escolarización de 0 a 3 años arranca el 1 de abril en Huelva

La Junta de Andalucía abrirá el próximo 1 de abril el plazo de escolarización para el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años), un proceso que también afectará a las familias de Huelva y su provincia y que se prolongará hasta el día 30 del mismo mes.

Durante este periodo, los padres y madres podrán presentar las solicitudes de admisión en las escuelas infantiles públicas o en los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias, que en Andalucía alcanza ya una red de 2.230 centros tras la incorporación de 26 nuevos espacios educativos.

Para el curso 2026-2027, la principal novedad será la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para los menores de 1 y 2 años, una medida que beneficiará a miles de familias onubenses. Este servicio, valorado en 240,53 euros mensuales, será asumido íntegramente por la administración autonómica.

De este modo, el próximo curso convivirán dos modelos: el de los menores de 0 años, que mantendrá el sistema actual de precios y bonificaciones, y el de los tramos de 1 y 2 años, en los que la educación será gratuita en horario de 9:00 a 15:30 horas.

Calendario del proceso

Los centros educativos publicarán el 7 de mayo el baremo provisional de solicitudes, abriéndose un plazo de alegaciones hasta el 21 de mayo. Las listas definitivas se conocerán el 27 de mayo, mientras que el periodo de matrícula se desarrollará entre el 1 y el 10 de junio.

El curso comenzará en septiembre y se prolongará hasta finales de julio, con un horario general de 7:30 a 17:00 horas para facilitar la conciliación familiar y laboral.

Con esta convocatoria, la Junta refuerza su apuesta por la educación infantil en una etapa clave para el desarrollo, al tiempo que facilita el acceso a este servicio a las familias onubenses mediante la ampliación de plazas y la reducción de costes.