Entran en vigor nuevas normas para los patinetes eléctricos en las ciudades españolas

Los vehículos de movilidad personal (VMP), entre ellos los patinetes eléctricos, arrancan el año con un marco normativo más claro y exigente, orientado a mejorar la seguridad vial y la convivencia en el espacio urbano. Las normas refuerzan las limitaciones de circulación y recuerdan que estos vehículos están sujetos a la regulación estatal y a las ordenanzas municipales.

Los patinetes eléctricos tienen prohibido circular por aceras, zonas peatonales, travesías, vías interurbanas y túneles urbanos, y deben hacerlo exclusivamente por calzadas autorizadas o carriles habilitados. La velocidad máxima permitida es de 25 km/h, y no se permite transportar pasajeros ni usar auriculares o el teléfono móvil durante la conducción.

Aunque el seguro obligatorio y el registro estatal aún no han entrado en vigor de forma generalizada, sí se intensifican los controles policiales y las sanciones por incumplimientos, que pueden alcanzar los 500 euros en los casos más graves. El uso de casco dependerá de cada ordenanza municipal, aunque las autoridades recomiendan su utilización de forma generalizada.

Las administraciones recuerdan que los VMP son vehículos a todos los efectos y que sus usuarios deben respetar las normas de tráfico para reducir la siniestralidad y favorecer una movilidad más segura y sostenible.