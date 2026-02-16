Doñana muestra una marisma casi completamente inundada tras las últimas lluvias

El Espacio Natural de Doñana, integrado por el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural de Doñana, ha publicado en sus redes sociales una imagen captada por el satélite Sentinel-2 el pasado 14 de febrero en la que se aprecia el estado actual de inundación de la marisma.

Según la imagen difundida, la marisma se encuentra casi completamente anegada, permaneciendo sin agua únicamente las vetas más elevadas del terreno. También destacan el rosario de lagunas temporales y el sistema de Santa Olalla, que presentan una notable acumulación hídrica. Asimismo, las marismas de Sanlúcar de Barrameda aparecen totalmente inundadas, al igual que las explotaciones salineras del entorno.

Desde el Espacio Natural confían en que esta situación hídrica sea el preludio de una primavera favorable para el ecosistema, clave para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de uno de los espacios protegidos más emblemáticos de Europa.