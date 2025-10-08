Los cardiólogos del Hospital Juan Ramón Jiménez, Jesús Díaz y Antonio Suárez, Premios FABIS al Mejor Residente de 2025

Los doctores Jesús Díaz, del servicio de Cardiología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, y Antonio Suárez, especialista en Medicina de Familia y Comunitaria en el centro de salud de Adoratrices, perteneciente al Distrito Sanitario Huelva-Costa Condado-Campiña, han sido reconocidos con el Premio FABIS al Mejor Residente de 2025.

Estos galardones, convocados anualmente por la Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (FABIS), tienen como objetivo fomentar la investigación sanitaria en la provincia de Huelva y poner en valor la trayectoria, esfuerzo formativo y capacidad investigadora de los profesionales que finalizan su periodo de especialización.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Manuela María Caro López, presidió el acto de entrega, destacando “el compromiso, la dedicación y la excelencia de los nuevos especialistas que representan el futuro de la sanidad pública andaluza”.

Como novedad, esta 13ª edición del premio ha incorporado dos categorías diferenciadas: especialidad hospitalaria y atención primaria, con el fin de reconocer la diversidad de ámbitos en los que los residentes desarrollan su labor.

Cada premiado ha recibido una dotación económica de 2.000 euros, además de un plan personalizado de captación de financiación para investigación y de programas de apoyo destinados a impulsar su carrera científica.

La organización ha querido también otorgar una mención especial a Emilio Amigo, residente de Cardiología en el mismo hospital, en reconocimiento a su brillante expediente y méritos alcanzados durante su formación.

De forma excepcional, el evento se ha celebrado este año en el mes de octubre y no en junio, como era habitual, debido al desfase en las promociones de especialistas internos residentes (EIR) provocado por la pandemia de la Covid-19, que retrasó la incorporación de varios grupos a sus centros de trabajo hasta septiembre.

Con esta nueva edición, la Fundación FABIS reafirma su compromiso con la formación, la investigación y la excelencia profesional en el sistema sanitario público andaluz.