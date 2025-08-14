Detenidos en Ayamonte dos hombres por vender droga en pleno recinto ferial

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres acusados de un delito contra la salud pública tras ser sorprendidos vendiendo drogas en las fiestas de Ayamonte. La intervención se produjo en la noche del pasado 10 de agosto, cuando agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva (USECIC) realizaban labores de vigilancia para prevenir altercados y frenar el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes durante las celebraciones.

Según ha informado el Instituto Armado, los efectivos observaron a un grupo de personas realizando un presunto intercambio de droga en pleno recinto ferial, lo que motivó su identificación y el registro de sus pertenencias. En la inspección, a los dos varones se les incautaron varias dosis de cocaína, cocaína rosa conocida como Tusi, MDMA y dinero en efectivo. A una tercera persona se le intervino una dosis de cocaína que había adquirido previamente a los arrestados.

Los detenidos, que mostraron resistencia y nerviosismo, presentaban signos de estar bajo los efectos del alcohol y otras drogas en el momento de la intervención. Tanto ellos como las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.