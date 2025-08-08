Un empleado de hotel en Cartaya es detenido por robar a clientes usando llave maestra

La Guardia Civil ha arrestado a un trabajador de un hotel en el término municipal de Cartaya, acusado de varios robos con fuerza en las habitaciones del establecimiento. Según la investigación, el detenido utilizaba una llave maestra para acceder a las habitaciones y sustraer principalmente dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron durante los meses de junio y julio, cuando varios clientes denunciaron la desaparición de sus pertenencias. La actuación policial, en la que participaron agentes del Puesto de El Rompido y del Área de Investigación de Cartaya, permitió identificar al empleado y detenerlo tras esclarecer un total de siete robos.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de guardar objetos de valor y dinero en las cajas fuertes de los hoteles para evitar robos en caso de accesos no autorizados.

El detenido y el material probatorio han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.