Despliegue masivo para combatir un incendio forestal activo en Aroche

El incendio forestal declarado en el término municipal de Aroche (Huelva) continúa activo y ha desencadenado un amplio dispositivo de lucha contra el fuego coordinado por el Plan Infoca. Sobre la zona trabajan seis aviones de carga en tierra, dos anfibios y una aeronave de coordinación, además de un helicóptero ligero, dos semipesados, un helicóptero de mando y un pesado.

En tierra, se han desplegado seis autobombas, cuatro buldóceres, dos brigadas de refuerzo (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones (TOP), dos agentes de medio ambiente (AAMM) y el Grupo Regional de Mando. También se cuenta con la colaboración de once bomberos y tres vehículos procedentes de Moura (Portugal), así como con la Unidad de Análisis (UNASIF) y la Unidad Médica (UMIF).

El viento, con dirección sureste y rachas de 15 km/h, complica las labores de extinción en un terreno de difícil acceso, mientras los efectivos trabajan para evitar que el fuego se propague a zonas de mayor valor ecológico y a áreas habitadas. Las autoridades piden extremar la precaución y mantener despejados los accesos para permitir la operatividad de los equipos de emergencia.