Desconvocada la huelga en Giahsa tras un preacuerdo económico entre empresa y trabajadores

La huelga indefinida prevista en Giahsa ha sido desconvocada tras el preacuerdo alcanzado entre la dirección de la empresa y la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) en materia económica, dentro del proceso de negociación del convenio colectivo.

Este acuerdo, fruto del diálogo entre ambas partes, permitirá la aplicación progresiva de mejoras económicas que comenzarán a reflejarse en las nóminas a partir del próximo mes. El avance supone un paso clave para desbloquear el conflicto laboral y evitar un paro que afectaba a servicios esenciales en la provincia.

Aunque el preacuerdo no cierra definitivamente la negociación, sí establece una base sólida para seguir avanzando hacia un acuerdo global, con el compromiso compartido de empresa y trabajadores de continuar trabajando en el marco del entendimiento y la negociación colectiva.