Miembros del Infoca controlan el incendio forestal en el paraje Valdeperdido de Bonares

El Infoca ha informado de que el incendio forestal declarado este miércoles en el paraje Valdeperdido, en el término municipal de Bonares, ha sido controlado. Se trataba de un fuego de pequeñas dimensiones, combatido inicialmente por un dispositivo compuesto por una autobomba, un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente.

Las labores se centraron en impedir que las llamas se propagaran y las condiciones meteorológicas jugaron a favor del operativo: temperaturas suaves y ausencia de viento facilitaron el control del incendio. Fuentes del dispositivo destacaron que, aunque de escasa entidad, la prioridad era asegurar el perímetro y proteger la zona de valor medioambiental.