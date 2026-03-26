La costa de Huelva se prepara para una Semana Santa de alta afluencia con playas a punto y previsión de buen tiempo

La costa de Huelva encara la Semana Santa con buenas perspectivas turísticas gracias a la previsión de estabilidad meteorológica en los primeros días, un factor clave que ya está impulsando la puesta a punto de los principales enclaves del litoral onubense.

Municipios como Isla Cristina o Lepe han intensificado en las últimas semanas los trabajos de acondicionamiento de sus playas, especialmente tras los daños ocasionados por los temporales recientes. El Ayuntamiento ha centrado sus esfuerzos en la mejora de accesos y en la adecuación general del litoral, con el objetivo de ofrecer una imagen óptima tanto a vecinos como a visitantes en uno de los periodos más importantes del año.

En Punta Umbría, los trabajos también avanzan para garantizar la limpieza, accesibilidad y seguridad de las playas, reforzando servicios y adecuando infraestructuras ante el previsible aumento de la afluencia turística durante estos días.

Por su parte, el núcleo costero de Matalascañas, en el término municipal de Almonte, encara estas fechas con actuaciones dirigidas a la mejora del entorno litoral y la preparación de servicios, consolidándose como uno de los destinos más demandados de la provincia.

La combinación de playas preparadas, una oferta cultural ligada a la Semana Santa y la gastronomía local convierten al litoral onubense en uno de los grandes atractivos para estos días festivos. Todo ello, unido a la previsión de buen tiempo al menos hasta el Martes Santo, augura una notable llegada de visitantes que buscarán disfrutar del mar y del ambiente primaveral.

Con este escenario, la provincia se posiciona una vez más como destino de referencia en Andalucía durante la Semana Santa, conjugando tradición, clima y recursos naturales en un mismo espacio.