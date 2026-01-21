Continúan los trabajos de emergencia para retirar los vagones siniestrados, condicionados por la lluvia

Los trabajos de emergencia para la retirada de los vagones siniestrados en el accidente ferroviario de Adamuz continúan en la zona cero, aunque la lluvia caída en las últimas horas está ralentizando de forma notable el desarrollo de las labores.

El operativo ha seguido trabajando durante la noche y la madrugada en el acondicionamiento del terreno y en la retirada de los raíles de la vía, pasos necesarios para permitir la actuación de la maquinaria pesada. La presencia de barro y la inestabilidad del terreno obligan a extremar las precauciones y a avanzar a un ritmo más lento.

Según han informado los equipos de emergencia, a partir de las 08.30 horas los bomberos han iniciado el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren Alvia, el que albergaba la cafetería, después de haber completado ya el troceado del vagón número uno y de la primera mitad del segundo.

Las condiciones meteorológicas seguirán marcando el ritmo de unos trabajos complejos que se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad.