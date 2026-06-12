El Congreso Internacional de Frutos Rojos volverá a reunir en la provincia a los líderes mundiales del sector

El sector de los frutos rojos volverá a tener una cita ineludible en la provincia con la celebración del XI Congreso Internacional de Frutos Rojos, un encuentro que se ha consolidado como el principal foro de referencia para productores, empresas, investigadores e instituciones vinculadas a una de las actividades económicas más importantes del territorio.

La presentación oficial del congreso contó con la presencia del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, acompañado por la diputada Carmen Díaz. Durante el acto, Toscano destacó la relevancia de una cita que sitúa cada año a la provincia en el escaparate internacional de la agricultura.

El presidente de la institución provincial aseguró que el liderazgo alcanzado por el sector es fruto del esfuerzo colectivo de agricultores, cooperativas, empresas y trabajadores. “Con trabajo, esfuerzo y visión de futuro, esta provincia se ha ganado una posición de referencia mundial”, señaló.

Asimismo, destacó que para la Diputación resulta prioritario seguir respaldando un encuentro que contribuye a generar conocimiento, impulsar la innovación y abrir nuevas oportunidades para un sector estratégico que sostiene miles de empleos y una parte fundamental de la economía provincial.

Durante la presentación también se puso el foco en iniciativas ligadas a la responsabilidad social y al desarrollo de nuevas oportunidades. Entre ellas, Toscano resaltó el proyecto pionero de emprendimiento femenino impulsado junto a la empresa AgroMartín y la Fundación Cepaim, dirigido a mujeres marroquíes contratadas en origen.

Este programa ofrece formación en emprendimiento y herramientas para favorecer el desarrollo profesional y personal de sus participantes, convirtiéndose en una experiencia innovadora dentro del ámbito agrícola.

El Congreso Internacional de Frutos Rojos volverá a reunir a expertos nacionales e internacionales para abordar los principales retos del sector, desde la sostenibilidad y la innovación tecnológica hasta la apertura de nuevos mercados y la mejora de la competitividad.

La nueva edición aspira a reforzar aún más el posicionamiento de la provincia como una de las grandes potencias mundiales en la producción y comercialización de berries, un liderazgo que cada año encuentra en este congreso uno de sus principales escaparates.