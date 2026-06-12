El Gobierno destina más de 90 millones para reconstruir infraestructuras

El Gobierno de España ha aprobado una inversión superior a los 90 millones de euros para financiar íntegramente la reconstrucción y reparación de infraestructuras dañadas por las borrascas que afectaron a la provincia de Huelva entre los meses de noviembre y febrero. Las ayudas beneficiarán a un total de 55 municipios onubenses incluidos en la resolución aprobada por la Secretaría de Estado de Política Territorial.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado que estas subvenciones permitirán a los ayuntamientos afrontar las actuaciones necesarias sin tener que asumir ningún coste económico, ya que el Ejecutivo financiará el 100% de las obras previstas.

Las ayudas forman parte del paquete extraordinario aprobado por el Gobierno a través del Real Decreto-ley 5/2026, que contempla una dotación de 2.000 millones de euros para entidades locales de toda España afectadas por fenómenos meteorológicos adversos.

Lista de beneficiarios

Entre las actuaciones que podrán ejecutarse se encuentran la reparación y reconstrucción de carreteras y caminos municipales, redes de saneamiento y depuración de aguas, infraestructuras públicas dañadas, equipamientos municipales y proyectos destinados a prevenir futuras inundaciones o minimizar el impacto de nuevos episodios meteorológicos extremos.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es que los ayuntamientos recibirán el anticipo completo de la subvención, evitando así problemas de tesorería para afrontar las obras. Además, el plazo de ejecución se amplía hasta los tres años, facilitando la planificación y desarrollo de los proyectos.

María José Rico ha señalado que se trata de una medida “sin precedentes” que demuestra el compromiso del Gobierno con los municipios afectados y con la recuperación de los servicios públicos esenciales. Asimismo, ha destacado que la ejecución de estas actuaciones tendrá un impacto positivo en la economía provincial al generar actividad económica y empleo a través de los proyectos y contratos que impulsarán las administraciones locales.

La subdelegada ha subrayado que estas inversiones permitirán no solo reparar los daños ocasionados por las borrascas, sino también mejorar la capacidad de respuesta de los municipios ante futuros fenómenos meteorológicos adversos, reforzando infraestructuras clave para la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.