La conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía no se normalizará hasta el 2 de febrero
Óscar Puente avanza que Adif trabaja para reabrir una de las vías a velocidad reducida mientras se repara por completo la infraestructura dañada en Adamuz
En una entrevista en La Sexta, Puente ha explicado que el primer objetivo de Adif es liberar y reparar una de las vías afectadas para permitir la circulación de trenes a velocidad reducida, mientras continúan los trabajos de reconstrucción integral de la segunda vía. El ministro ha subrayado que se trata de una operación compleja, ya que además de retirar los convoyes siniestrados es necesario rehacer parte de la infraestructura dañada.
Hasta que se complete la reparación total, el restablecimiento del servicio será progresivo y condicionado a las garantías de seguridad, manteniéndose como prioridad absoluta la investigación de las causas del accidente y la atención a las víctimas y sus familias.