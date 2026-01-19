La conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía no se normalizará hasta el 2 de febrero

El ministro de Transportes,, ha avanzado que la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía podría recuperar la normalidad el próximo 2 de febrero, tras el grave accidente registrado en Adamuz (Córdoba) que obligó a cortar completamente el tráfico ferroviario en este eje clave.

En una entrevista en La Sexta, Puente ha explicado que el primer objetivo de Adif es liberar y reparar una de las vías afectadas para permitir la circulación de trenes a velocidad reducida, mientras continúan los trabajos de reconstrucción integral de la segunda vía. El ministro ha subrayado que se trata de una operación compleja, ya que además de retirar los convoyes siniestrados es necesario rehacer parte de la infraestructura dañada.

Hasta que se complete la reparación total, el restablecimiento del servicio será progresivo y condicionado a las garantías de seguridad, manteniéndose como prioridad absoluta la investigación de las causas del accidente y la atención a las víctimas y sus familias.