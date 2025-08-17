Cómo reclamar una incidencia con compras online: pasos para que tu problema tenga solución

Las compras online son cada vez más frecuentes, pero no siempre todo sale perfecto. Si recibes un producto defectuoso, equivocado o el envío se retrasa, tienes derecho a reclamar y obtener solución.

Lo primero es contactar con el vendedor y explicar el problema con claridad. Conserva toda la documentación: facturas, correos, mensajes o capturas de pantalla que demuestren la compra y comunicación.

Consulta la política de devoluciones de la tienda, que debe estar disponible en su página web. Recuerda que por ley tienes 14 días para desistir de la compra sin necesidad de justificar el motivo.

Si el vendedor no responde o deniega la reclamación sin motivo, puedes acudir a la Oficina de Atención al Consumidor o a plataformas de resolución de conflictos online. Guardar toda la documentación será fundamental para defender tus derechos.

Para evitar problemas, revisa siempre las condiciones antes de comprar y utiliza métodos de pago seguros. Reclamar es tu derecho para que no pierdas dinero ante un mal servicio o producto.